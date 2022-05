Princezná Charlene sa pod drobnohľad médií dostala v uplynulom roku po tom, ako vážne ochorela v Južnej Afrike, kde podstúpila aj náročnú operáciu. Následne sa po zotavení nevrátila domov k svojej rodine, ale presunula sa do sanatória vo Švajčiarsku, kde sa ďalej liečila.

Po dlhých mesiacoch sa v sobotu objavila v prvom verejnom vystúpení po boku manžela a ich rozkošných dvojčiat na podujatí Monako E-Prix. Princezná mala na sebe sivý nohavicový kostým, v ktorom vynikla jej štíhla postava. Namiesto úsmevu na perách sa jej však na tvári počas celej udalosti objavoval ustaraný až smutný výraz. Na niektorých zverejnených fotografiách princezná pôsobí, akoby bola svojou mysľou niekde úplne inde a nevnímala dianie okolo seba.

Priatelia princeznej pred jej odchodom do Švajčiarska pre Page Six uviedli, že matka dvoch detí takmer zomrela, keď bola vo svojej rodnej krajine, zatiaľ čo jej manžel tvrdil, že trpí vyčerpaním, emocionálnym aj fyzickým. „Bola zjavne vyčerpaná, fyzicky aj emocionálne. Bola preťažená a nemohla čeliť oficiálnym povinnostiam, životu vo všeobecnosti a dokonca ani rodinnému životu,“ povedal Albert v novembri pre magazín People.

Utrápil ju neverný manžel?

Zdravotné aj psychické problémy princeznej sa začali krátko po tom, ako sa v roku 2020 objavila tretia žaloba na určenie otcovstva. Čoskoro nato si Charlene oholila polovicu hlavy v štýle punkrockerky a o niekoľko mesiacov neskôr odišla do Južnej Afriky. Obvinenia z decembra 2020 tvrdili, že Albert splodil nemanželské dieťa (čo by bolo jeho tretie, ak sa to preukáže) s nemenovanou Brazílčankou v čase, keď už mali s Charlene vzťah.

Po boku monackého vládcu Alberta II. Charlene nevyzerala nikdy šťastná. Zdroj: Pascal Le Segretain

Žena uviedla, že sa s princom stretla v nočnom klube v Riu de Janeiro v roku 2004, keď už spolu Charlene a Albert chodili. Jej dcéra, 15-ročná brazílska školáčka, poslala vlani v septembri princovi Albertovi do kráľovského paláca rukou písaný odkaz v portugalčine. Albertov právny tím označil obvinenia za „hoax“ a právny tím dotknutej ženy to odmietol komentovať.

Anketa Myslíte si, že je princezná Charlene po boku neverného Alberta šťastná? Nie 100% Áno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Niet sa teda čomu čudovať, že princezná Charlene sa po mesiacoch odlúčenia k svojmu zákonitému manželovi akosi vôbec nemala. Príležitostne sa síce pred objektívom usmiala, no väčšinu času stála strnulo s vážnou tvárou.