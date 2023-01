Maxwellová si odpykáva svoj 20-ročný trest za napomáhanie Epsteinovi pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, aby ich následne sexuálne zneužívali. Najmladšia z obetí mala podľa britského denníka Daily Mail len 14 rokov. Celkovo mal Epstein so svojimi mocnými priateľmi, medzi ktorými sa objavili aj mená ako Bill Clinton, Donald Trump či britský princ Andrew, znásilniť dievčatá najmenej stokrát. Maxwellovej úlohou bolo tieto zraniteľné tínedžerky vo finančnej núdzi vyhľadávať a nalákať na prísľub zárobku.

Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell. Zdroj: Patrick McMullan

Prvýkrát po mesiacoch vo väzbe sa objavili jej zábery, ktoré vznikli počas exkluzívneho rozhovoru denníka Mail on Sunday. A ako sa zdá, väzba jej neprospieva. Maxwellová je totiž na zverejnených záberoch neupravená, strapatá, zostarnutá a do tváre aj pribratá. V rozhovore navyše vyrukovala so šokujúcim tvrdením, ktoré môže zamiešať karty v prípade kauzy sexuálneho zneužívania britského princa Andrewa.

Obrovský zvrat

Virginia Guiffre, predtým Robertsová, tvrdila, že bola prinútená k sexu s princom, keď mala 17 rokov, keď ju predával odsúdený pedofil Jeffrey Epstein, ktorého v roku 2019 našli mŕtveho vo väzenskej cele.

V objavnom rozhovore, z ktorého sa ukážky objavia v tolkšou Jeremyho Kylea , Maxwellová hovorí: „Nespomínam si, že by sa stretli. A nemyslím si, že ten obrázok je skutočný. Je falošný. Ani na sekundu neverím, že je to skutočné, v skutočnosti som si istá, že nie. Nikdy neexistoval originál, neexistuje žiadna fotografia,“ povedala pre The Mail on Sunday.



Princ Andrew, Virginia Roberts (dnes Giuffre) a Ghislaine Maxwell v roku 2001. Maxwellová uviedla, že fotografia je podvrh. Zdroj: Profimedia

„Neexistuje žiadny originál tejto fotografie, (iba) kópie kópií a ich časti podľa niektorých odborníkov vyzerajú, akoby boli upravené vo Photoshope. V mojom dome si ju nepamätám,“ píše The Mail on Sunday.

Rozhovor prichádza v čase, keď sa princ Andrew chystá spustiť dramatickú ponuku na zrušenie mnohomiliónového vyrovnania, ktoré uzavrel s pani Guiffreovou v snahe prinútiť ju, aby odvolala svoje obvinenia zo sexuálneho obťažovania.

Vojvoda z Yorku podnikol kroky po tom, čo pani Guiffre minulý rok stiahla svoju žalobu proti Epsteinovmu bývalému právnikovi Alanovi Dershowitzovi, ktorého tiež obvinila zo sexuálneho napadnutia.

Povedala, že „možno urobila chybu“ pri jeho identifikácii.

