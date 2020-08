Napriek tomu, že Dáša porodila už skôr, prvé fotografie svojej dcéry zverejnila až v uplynulých dňoch. Dôvodom je ruská tradícia, podľa ktorej by sa mali fotografie novorodencov zverejniť až po 40 dňoch od narodenia. Tvár dievčatka sa zatiaľ rozhodla nezverejniť. 14-ročná dievčina pri tom prehovorila aj o tom, aký ťažký bol pre ňu samotný pôrod. Na sociálnej sieti pritom zdieľala aj zábery z nemocničnej postele a zábery kontrakcií. Jej príspevky sledovalo takmer 400-tisíc ľudí.

14-ročná Dáša sa stala mamou. Zdroj: instagram

Keď sa Emilia konečne narodila, povedala: „Mala som závrat a potom mi dali dieťa na brucho. A potom som omdlela. Omdlela som. Nevedela som si predstaviť, že pôrod bude taký," uviedla v príspevku. "Myslel som, že to bude oveľa bolestivejšie, ale iba kontrakcie sú bolestivé. Ale pre to šťastie stojí za to znášať celú túto bolesť,“ dodala novopečená mamička Dáša, ktorá z malej dcérky neuveriteľne teší.

