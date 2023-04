Ruské úrady včera oznámili zadržanie ženy podozrivej z atentátu na vojenského blogera Vladlena Tatarského, ktorý sa odohral v nedeľu v petrohradskej kaviarni. Zadržanou ženou je Darja Trepovová (26). Na pohľad nevinná a krehká kráska priznala, že do kaviarne priniesla predmet, ktorý následne explodoval a zabil proruského blogera.

Darja Trepovová na videozázname zverejnenom ruským ministerstvom vnútra priznáva, že na miesto atentátu priniesla predmet, ktorý neskôr explodoval. Úrady zároveň aktualizovali bilanciu zranených výbuchom v kaviarni z 25 na tridsaťdva. Ruský prezidentský hovorca Dmitrij Peskov zavraždenie Tatarského označil za teroristický čin a uviedol, že za ním pravdepodobne stojí Kyjev. Objavujú sa navyše zdroje, ktoré tvrdia, že tajné služby o útoku vedeli.

Pri výbuchu v kaviarni na brehu rieky Neva v historickom centre Petrohradu utrpelo zranenia vyše 30 ľudí. Zdroj: Profimedia

Vladlen Tatarskij, vlastným menom Maxim Fomin, bol roztrhaný na kusy v nedeľu po tom, čo Darja Trepovová (26) údajne vošla do kaviarne a odovzdala mu malú sošku naplnenú výbušninami. Na internete sa dokonca objavilo video z ich stretnutia, keď si provojnový bloger sošku od mladej ženy prebral. "Páni, aký fešák, to som ja," počuť na videu. Ďalšie zábery ukazujú, ako provojnový bloger ukladá sošku späť do obalu na malom stolíku predtým, ako explodovala.

Kráska na úteku

Mladá žena však trvala na tom, že sa stala obeťou potom, čo ju včera zatkli v petrohradskom byte. Neskôr sa objavila na videu zverejnenom ruskými úradmi s rukami pripútanými k radiátoru v izbe. Vo videu, ktoré bolo s najväčšou pravdepodobnosťou natočené pod nátlakom, priznala doručenie sošky nabitej výbušninami do kaviarne. Trepovová ruským vyšetrovateľom povedala, že im povie, kto jej dal sošku s výbušninami „neskôr“.

Darja Trepovová si po atentáte ostrihala vlasy a schovala sa v byte. Zdroj: tasr

Ruské úrady prípad klasifikovali ako teroristický čin, čím polícii poskytli väčšiu právomoc pokračovať vo vyšetrovaní, zvýšili maximálny trest a obmedzili práva podozrivých.

Podľa správ ruských médií polícia vypátrala Trepovovú pomocou bezpečnostných kamier, hoci si údajne skrátila dlhé blond vlasy, aby zmenila svoj vzhľad a v očividnom pokuse o útek si prenajala iný byt. Svedkovia uviedli, že Trepovová použila falošné meno Nasťa, keď Tatarskému odovzdala sošku v kaviarni, a potom sa zdráhala priblížiť sa k nemu, keď ju požiadal, aby si sadla vedľa neho.

Jedna svedkyňa, Alisa Smotrová, povedala, že „Nasťa“ Tatarskému povedala, že blogerovi urobila bustu, ale dozorcovia ju požiadali, aby ju nechala pri dverách, pretože mali podozrenie, že by to mohla byť bomba.

Ale Tatarskij žartoval a smial sa a trval na tom, že tú sošku chce. Potom prešla k dverám, schmatla bustu a predložila ju Tatarskému.



Nebezpečný muž

Štyridsaťročný Tatarskij (vlastným menom Maxim Fomin) mal na svojom profile na sieti Telegram 560 000 sledujúcich a bol podporovateľom ruskej invázie na Ukrajinu. Mal väzby na žoldniersku Vagnerovu skupinu, Kremeľ, vedenie separatistickej Doneckej ľudovej republiky i ruských nacionalistov, ktorí ovládajú informačný priestor v Rusku od začiatku vojny proti Ukrajine.

Provojnový bloger píšuci pod pseudonymom Vladlen Tatarskij, ktorý mal v kaviarni besedu. Zdroj: Twitter/@KoniecUE

Americký inštitút pre štúdium vojny k tomu v aktuálnej správe o vývoji ruskej invázie na Ukrajinu uvádza, že Zacharovová alebo Pušilin "podľa všetkého ignorujú skutočnosť, že Tatarskij a ďalší vojnoví blogeri bežne kritizujú ruské ministerstvo obrany a rezort zahraničia". Ruskí blogeri venujúci sa vojne na Ukrajine vo svojich príspevkoch uvádzajú, že ukrajinskí agenti pravdepodobne na podobné akcie, ako bola tá v petrohradskej kaviarni, chodia. Z útoku preto obviňujú ukrajinské špeciálne jednotky a zároveň upozorňujú, že zlyhali ruské bezpečnostné zložky.

