Princ William (40) a princezná Kate (40) si niečo vyše týždňa po pohrebe kráľovnej Alžbety znova naplno plnia svoje pracovné povinnosti. V utorok prišli na návštevu do stanice záchranných člnov RNLI Holyhead v meste Holyhead vo Walese. Dvojica sem dorazila ako vždy s úsmevom na tvári a princezná dokonca zahodila smútočné šaty.

Len niečo vyše týždňa po pohrebe kráľovnej Alžbety sa princ a princezná z Walesu znova vrhli do plnenia pracovných povinností. Počas návštevy stanice záchranných člnov na sebe nedali poznať ani najmenší náznak smútku a celý čas sa široko usmievali. Princezná z Walesu navyše počas návštevy zahodila smútočné šaty a na seba si obliekla slušivý červený kabát za 599 libier. Kate však neočarila len svojím vzhľadom, ale predovšetkým správaním, pre ktoré ju často prirovnávajú k zosnulej matke princa Williama Diane.

Zdroj: Getty Images

Princeznú Kate privítalo v Swansea rozkošné dvojročné dieťa, ktoré bolo oblečené v tradičnom waleskom oblečení. Dvojročná Charlotte Bunting žiarila šťastím, keď Kate podávala kyticu kvetov, a potom objala usmiatu princeznú. Kate sa k rozkošnému dievčatku sklonila a veselo s ním diskutovala, keď spoločne plnili kôš pre charitatívnu banku.

V rámci svojej návštevy sa ich kráľovské výsosti stretli aj s dobrovoľníkmi v kostole v rámci rôznych iniciatív vrátane Baby Basics a potravinovej banky. Princ William v dobrej nálade a pri pohľade na Kate s malou nezbedníčkou zavtipkoval, že budú potrebovať ďalšiu pestúnku. Princ sa tiež pokúsil hovoriť s členmi cirkvi vo waleštine, kým priznal, že si potrebuje „oprášiť“ svoje jazykové znalosti. Predtým priznal, že má v úmysle zlepšiť svoje schopnosti hovoriť po walesky v stopách svojho otca, kráľa Charlesa.

Jedno z videí z ich návštevy ukázalo, ako kráľovský fanúšik blahoželal princovi a princeznej k tomu, ako vychovávali svoje deti, a dodal, že sú neuveriteľné, než William rýchlo odpovedal: "To je veľmi milé. Hľadáme opatrovateľku." Na to mu nadšený fanúšik odpovedal: "Ó, milujem ťa, si taký skutočný. Diana by bola na teba taká hrdá.“

Princ William a jeho manželka Kate sa už skôr vyjadrili, že sa budú snažiť svojím vystupovaním stmeliť kráľovskú rodinu. Podobne ako princezná Diana, aj manželský pár sa zaujíma predovšetkým o charitatívne organizácie a najzraniteľnejších ľudí.