Prezidentské voľby vyhral v Česku Petr Pavel (61), takže prvou dámou bude Eva Pavlová (58). Väčšina vie, že rodáčka zo Šumperka je vojačka a niektorí aj to, že v armáde dosiahla hodnosť podplukovníčky. Inak jej súkromie príliš nepoznáme. Musela pritom zvládnuť aj naozaj ťažké chvíle.

S Petrom Pavlom sa zoznámila v roku 1985 v kasárňach v Prostějove, ale v tom čase mali ešte iných partnerov. O prvom manželovi Eva Pavlová nehovorí, občas spomenie len ich dcéru Evu (30). Po rozvode ju istý čas vychovávala sama, bola matkou – samoživiteľkou a mala to veľmi ťažké. Pre idnes.cz priznala, že bolo obdobie, keď si mohla dovoliť kúpiť dcére iba pár koliesok salámy.

Víťaza prvého kola prezidentských volieb Petra Pavla prišla podporiť aj neúspešná kandidátka Danuša Nerudová. Zdroj: TASR, Twitter

Matka - samoživiteľka v núdzi

Preto sa ako prvá dáma chce venovať ženám v podobnom postavení. „Štát by nemal dopustiť, aby žena mala na deň 50 korún, ako sa to stalo i mne,“ povedala pre idnes.cz.

„Chcela by som sa zamerať aj na medziľudskú komunikáciu. Aby sa do škôl dostala hodinka pre deti podľa fínskeho modelu. Deti sa učia komunikovať a zároveň je to istá prevencia rozvodovosti,“ vysvetlila pre Showtime televízie Prima.

S Petrom Pavlom deti nemali. Z prvého manželstva má ona spomínanú dcéru Evu, on dvoch synov Jana a Petra. Majú aj štyri vnúčatá.

Do politiky šla skôr ako manžel

Málokto vie, že Eva Pavlová šla do politiky ešte skôr ako jej manžel. Na jeseň 2022 ju už v druhom volebnom období zvolili do obecného zastupiteľstva v obci Černouček v okrese Litoměřice, kde Pavlovci žijú.

