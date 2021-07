Pochody, už tretí víkend po sebe, sa konali vo viacerých mestách po celom Francúzsku. V samotnom Paríži sa konali štyri samostatné protesty. Úrady rozmiestnili v meste približne 3000 príslušníkov bezpečnostných síl.

Napätie panovalo pred známym nočným klubom Moulin Rouge v severnej časti Paríža, kde bola najväčšia demonštrácia. Polícia niekoľkokrát zasahovala. Keď demonštranti zamierili na východ, polícia vystrelila do davu slzotvorný plyn. V následnom chaose bolo vidieť demonštrujúceho muža s krvácajúcou hlavou, uviedla AP.

Podľa agentúry bol pre demonštrantov slogan dňa "Sloboda". Hager Ameurová, 37-ročná zdravotná sestra, pre AP uviedla, že dala výpoveď zo zamestnania, a obvinila vládu z "vydierania". "Myslím si, že nám nemôžu hovoriť, čo máme robiť," povedala s tým, že so zdravotníkmi bolo počas prvej vlny koronavírusového ochorenia COVID-19 zle zaobchádzané. "A teraz nám zrazu oznámili, že ak sa nedáme očkovať, tak je to naša chyba, že ľudia sú infikovaní. Myslím si, že je to odporné," dodala.

Vo Francúzsku budú od 9. augusta očkovacie preukazy povinné pri vstupe do reštaurácií, kaviarní, cestovaní v medzimestských vlakoch či v leteckej doprave. Uviedol to v stredu hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal. Poznamenal, že stúpajúci počet prípadov nákazy - v priemere 19.000 prípadov denne - znamená, že situácia "sa naďalej zhoršuje a je znepokojujúca". Vplýva na to najmä šírenie variantu delta, dodal.

Koronavírusový pas je vo Francúzsku od 21. júla povinný pre návštevníkov múzeí, kín a kultúrnych centier s kapacitou nad 50 osôb.

Nový zákon prijatý minulý víkend oboma komorami parlamentu zároveň všetkým zdravotníckym pracovníkom nariaďuje povinné očkovanie. Obyvatelia krajiny takýto preukaz získajú, keď predložia doklad o úplnej zaočkovanosti schválenými vakcínami alebo prekonaní nákazy koronavírusom či negatívny výsledok testu.

Zákon týkajúci sa zavedenia covidových pasov vyvolal v krajine masové protesty. Prezident Emmanuel Macron minulý víkend uviedol, že odmietanie očkovania sa rovná "nezodpovednosti a egoizmu".