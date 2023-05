Do slávnej Fontány di Trevi v Ríme naliali čiernu tekutinu vyrobenú zo zriedeného rastlinného uhlia.

Klimatickí aktivisti z talianskej odnože skupiny Posledná generácia podnikli v nedeľu akciu občianskej neposlušnosti, aby upozornili na potrebu riešiť klimatickú krízu. Do slávnej Fontány di Trevi v Ríme naliali čiernu tekutinu vyrobenú zo zriedeného rastlinného uhlia. Starosta mesta však neskôr upozornil, že teraz treba z fontány vypustiť až 300 000 litrov vody. TASR prevzala správy z tlačových agentúr ANSA a AFP.

Environmentálna skupina Posledná generácia uviedla, že čierna tekutina, ktorú použili pri proteste, fontánu nepoškodila.

Starosta Ríma Roberto Gualtieri reagoval, že vyčistenie Fontány di Trevi v historickom center Ríma bude "stáť čas, úsilie a vodu, pretože táto fontána funguje na princípe recirkulácie vody".

"Teraz ju musíme vyprázdniť a vyliať 300.000 litrov vody," vysvetlil.

Talianska skupina približne desiatich ľudí sa v nedeľu pred zásahom polície postavila priamo do fontány a držala pútač s textom "Nebudeme platiť za fosílne palivá". Bol to odkaz na kampaň za zastavenie investovania verejných peňazí, ako aj dotácií do fosílnych palív. Podľa hnutia Posledná generácia (taliansky: Ultima Generazione) sú práve fosílne palivá zodpovedné za emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú klimatickú krízu.

"Naša krajina umiera," skandovali medzi urážkami turistov a okoloidúcich. Potom zasiahla polícia, vytiahla aktivistov z fontány a odviedla preč.