Demonštranti, ktorých inšpirovali protesty kamionostov blokujúcich aktuálne v Kanade hraničné priechody do USA, vyrazili vozidlami do Paríža z miest ako Bayonne, Perpignan, Lyon, Lille, Štrasburg a ďalších s cieľom dostať sa do večera do hlavného mesta.

Príslušník francúzskej polície v piatok podvečer uviedol, že podľa odhadov smerovalo do Paríža 1800 vozidiel. Šoférom polícia pri vstupoch do mesta kontroluje vodičské preukazy, uvádza agentúra Reuters. Dodáva, že polícia na nasledovných 72 hodín zmobilizovala viac ako 7000 svojich príslušníkov.

Členovia protestného konvoja vozidiel si na sociálnych sieťach vzájomne radia, ako sa čo najlepšie dostať do mesta a vyhnúť sa polícii, ktorá disponuje aj zariadeniami určenými na demontáž prípadných provizórnych zátarasov.

Zhrnutie najdôležitejších správ zo včera si pozrite v našom VIDEU:

Medzi demonštrantami sú odporcovia vakcinácie proti covidu žiadajúci zrušenie očkovacieho preukazu, ktorý je vyžadovaný pri vstupe do mnohých verejných miest, ale aj Francúzi nahnevaní na čoraz vyššie ceny energií, ktoré sú podľa nich ranou pre rodiny s nízkymi príjmami. Ide tak aj o akúsi ozvenu protestov tzv. žltých viest, ktoré zachvátili Francúzsko v rokoch 2018 a 2019, píše agentúra AFP.

Protesty sú práve tým odlišné od kanadských demonštrácií kamionistov blokujúcich tamojšie hlavné mesto Ottawa, ako aj kľúčové hraničné priechody do USA, ktoré podnietila požiadavka kanadských úradov týkajúca sa očkovania kamionistov vracajúcich sa z USA.

Článok pokračuje na ďalšej strane.