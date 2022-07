Ako informoval portál iDNES.cz udalosť sa udiala v utorok večer. Farmári sa dokonca snažili pretlačiť cez blokádu na diaľnici a nabiehali svojimi vozidlami do policajtov.

„Bol zasiahnutý traktor, ktorý od nehody prešiel a krátko potom bol zastavený na Jousterweg. Traja podozriví boli zatknutí. Nikto nebol zranený. Cesta je v súčasnej dobe kvôli vyšetrovaniu uzavretá,“ vysvetlila miestná polícia na svojej sociálnej sieti. Zároveň dodala, že policajti ešte predtým niekoľkokrát varovne vystrelili.

Vodičom zasiahnutého traktora mal byť 16-ročný chlapec, ktorého vzali do väzby. Jeho totožnosť však polícia zatiaľ nepotvrdila.

Fascist governments in #UK, #France, #Germany, #Netherlands and #Canada have all violently cracked down on peaceful protest by workers and farmers. Holland security forces firing shots at protesting farmers.



