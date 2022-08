Množiace sa výzvy na zastavenie vydávania víz pre ruských turistov do krajín schengenského priestoru zasiahli Moskvu na citlivom mieste. V piatok to uviedla estónska premiérka Kaja Kallasová.

Urobila tak len deň po tom, čo jej vláda schválila prísnejšie podmienky pre návštevníkov z Ruska. TASR správu prevzala od agentúry DPA.

Etónska vláda vo štvrtok rozhodla, že ruským občanom nebude od 18. augusta umožnený vstup do krajiny na schengenské víza vydané Estónskom.

"Treba si uvedomiť, že do zahraničia cestuje len desať percent Rusov. Ide o presne tých ľudí – najmä z Moskvy a Petrohradu –, ktorých názor zaváži," povedala Kallasová.

Podľa Kallasovej je ostrá reakcia ruskej elity na požiadavku zakázať Rusom vstup do EÚ dôkazom, že ide o účinný sankčný nástroj. "Ukázalo to, že toto je ich Achillova päta. Toho sa skutočne boja, takže je to efektívne," konštatovala estónska prezidentka.

Európska únia, ktorej členskou krajinou je aj Estónsko, zakázala po ruskej invázii na Ukrajinu lety z Ruska na svoje územie. Rusi však naďalej mohli zo svojej vlasti vycestovať po súši napríklad do susedného Estónska či Fínska a odtiaľ už letecky pokračovať do iných európskych krajín.

Novým obmedzením chce Estónsko podľa šéfa svojej diplomacie Urmasa Reinsala dosiahnuť, aby bežný život v Rusku nemohol pokračovať ako doteraz ani na úrovni jeho občanov.

"Možnosť navštíviť Európu je privilégium, nie ľudské právo. Letecká doprava z Ruska je zastavená. Takže ak schengenské krajiny vydajú (Rusom) víza, toto bremeno musia niesť susedia Ruska – Fínsko, Estónsko a Lotyšsko, ktoré sú jedinými prístupovými bodmi," napísala na Twitteri Kallasová.