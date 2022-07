Dvojica Čechov sa vybrala na dovolenku do francúzskych Álp, no namiesto príchodu domov sa neukázali, ani sa nikomu neozvali, informuje český portál Blesk. Francúzska polícia po nich vyhlásila pátranie, to však skončilo s tragickým koncom.

Dvojicu našli po niekoľkých dňoch hľadania na dne približne 30-metrovej trhliny na severnej stene Barre des Écrins vo výške asi 3900 metrov nad morom. Boli k sebe pripútaní. Príčinu smrti ešte bude francúzska polícia vyšetrovať.

„Dnes ráno ich vytiahli z asi tridsať metrov hlbokej štrbiny. Museli skĺznuť pri výstupe, tvárou v tvár k výbave, pretože boli k sebe pripútaní,“ povedal podľa agentúry AFP prokurátor.

Marek († 45) bol učiteľom na Strednej zdravotníckej škole a Vyššej odbornej škole zdravotníckej v Žďári nad Sázavou. Medzi žiakmi bol populárny, študenti po jeho zmiznutí prosili o pomoc na sociálnych sieťach.

Podľa riaditeľky školy boli on aj jeho partnerka Pavla († 48) veľmi aktívni, okrem horolezectva sa venovali aj cyklistike a plávaniu. "Pokiaľ viem, s deťmi boli naposledy v kontakte minulý štvrtok. Je to hrozné a zle sa mi o tom hovorí," povedala riaditeľka vo štvrtok pre český Deník. Po páre ostali dve dcéry, ktorým je údajne asi trinásť a osem rokov.