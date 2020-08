Poslanci zo všetkých politických strán ostro odsúdili neprimerané správanie členov letiskovej polície, vrátane nacistického pozdravu jednej z jej príslušníčok, voči občanovi SR, ktorý sa v cele predbežného zadržania dopustil sebapoškodzujúceho konania. Poslanci konštatovali, že k podobným incidentom už nikdy nesmie dôjsť a oboch ministrov sa pýtali, či vedeli o tejto kauze, videli zábery zachytávajúce násilné správanie policajtov, prečo vyšetrovanie prípadu trvá tak dlho a či polícia aj teraz používa podobné "imobilizačné" metódy.

De Crem, ktorý je ministrom vnútra od decembra 2018, parlament informoval, že jeho predchodca vo funkcii Jan Jambon vedel o tomto prípade už v júli 2018. Pri prevzatí ministerskej funkcie a novej pracovnej agendy o celom prípade a videu informovaný nebol. Odsúdil postup pri pacifikovaní slovenského občana a zopakoval, že po podrobnom informovaní sa o tejto kauze môže potvrdiť, že po vyvedení z lietadla bol Chovanec podrobený lekárskej prehliadke, pričom privolaný lekár súhlasil s jeho umiestnením do cely predbežného zadržania.

KK9 Charleroi - Na videozábere z policajnej kamery policajti zadržujú Slováka Jozefa Chovanca v cele predbežného zadržania na letisku vo valónskom meste Charleroi 24. februára 2018. Druhý najvyšší predstaviteľ belgickej federálnej polície André Desenfants vo štvrtok 20. augusta 2020 dočasne odstúpil zo svojej funkcie po tom, ako viaceré belgické médiá zverejnili video z februára 2018, ktoré potvrdzuje neprimerané použitie sily voči občanovi Slovenska Jozefovi Chovancovi v cele predbežného zadrža Zdroj: archív

Podľa De Crema bol Chovanec "veľmi rozrušený", čo vysvetľuje aj jeho agresívne správanie, neposlúchanie príkazov a následne udieranie hlavou do steny. Policajti sa pokúsili o jeho resuscitáciu keď zistili, že utrpel infarkt a následne ho previezli do najbližšej nemocnice v meste Charleroi, kde upadol do kómy a po troch dňoch zomrel.

De Crem ďalej povedal, že o smrť občana SR sa od začiatku kauzy zaujíma okrem prokuratúry aj veľvyslanectvo SR v Belgicku. K prvému kontaktu medzi zástupcami ambasády a ministerstvom zahraničných vecí došlo niekedy pred 4. júlom 2018, keď bol o tomto stretnutí informovaný vtedajší minister vnútra Jan Jambon. Minister sa s veľvyslancom SR stretol 2. marca 2018, štyri dni po úmrtí J. Chovanca v nemocnici.

