Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá. Chauvin (45) sa najnovšie priznal k obvineniam z porušenia Floydových ústavou garantovaných občianskych práv, ktoré boli vznesené v rámci separátnej federálnej žaloby. Porušenia práv sa mal dopustiť tým, že voči Floydovi použil neprimeranú silu.

Expolicajt zároveň priznal vinu vo veci nesúvisiacich podobných obvinení, ktoré sa týkali zásahu voči 14-ročnému mladíkovi z roku 2017. AFP konštatuje, že to bolo po prvý raz, čo Chauvin, ktorý podal voči rozsudku súdu v Minnesote odvolanie, priznal vinu za to, že takmer desať minút tlačil Floydovi kolenom na krk, až kým neprestal dýchať.

V prvom súdnom procese, ktorý prebiehal pred súdom v štáte Minnesota, totiž tvrdil, že je nevinný.

V prípade vznesených federálnych obvinení hrozí Chauvinovi 20-25 rokov odňatia slobody. Ak by ho uznali za vinného, nový väzenský trest by si odpykal spolu s trestom za vraždu, ktorý mu v júni udelil súd v Minnesote.

Agentúra AP uvádza, že v prípade predčasného prepustenia z väzenia a skrátenia trestu za dobré správanie, by mal Chauvin stráviť vo väzení približne 15 rokov z 22,5 roka, ktoré dostal. Ak by mu sudca v aktuálne prebiehajúcom procese vymeral maximálny trest 25 rokov väzenia, za mrežami by strávil zrejme ďalších šesť rokov a tri mesiace.

Smrť Floyda po brutálnom policajnom zásahu v americkom meste Minneapolis vyvolala masové protesty proti policajnej brutalite a rasizmu v USA i v mnohých ďalších krajinách sveta.