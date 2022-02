Primátor Prahy cestuje do Kyjeva, aby Ukrajincom vyjadril podporu v čase eskalácie konfliktu ×

Primátor Prahy Zdeněk Hřib odletí v pondelok do ukrajinského hlavného mesta Kyjev, kde sa stretne so starostom Vitalijom Klyčkom. Ukrajincom tak chce vyjadriť podporu v čase hroziacej eskalácie konfliktu s Ruskom. Samotný Hřib to oznámil na sociálnej sieti Twitter.