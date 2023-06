Prigožin DORAZIL do Bieloruska: Rusi voči vagnerovcom SŤAHUJÚ VŠETKY OBVINENIA ×

Lietadlo, ktoré je v amerických sankčných dokumentoch spájané so zakladateľov ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom, letelo v utorok z Ruska do Bieloruska. Nie je však jasné, kto bol na jeho palube, informuje TASR podľa správy denníka the Guardian.