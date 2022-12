Občania Európskej únie (EÚ) si naďalej myslia, že demokracia je najdôležitejšia hodnota, ktorú by mal Európsky parlament (EP) chrániť, a 72 % respondentov vníma členstvo svojej krajiny v Únii ako prospešné. Za najdôležitejšie hodnoty pritom občania EÚ považujú demokraciu, ľudské práva a slobodu slova.

Zároveň vyzývajú EP, aby chránil tieto hodnoty, na ktorých je založená Európska únia (EÚ). Vyplýva to z výsledkov jesenného prieskumu Eurobarometra 2022, ktoré zverejnili v stredu a prostredníctvom svojej webstránky o nich informuje EP.

Z prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 12. októbra do 7. novembra, vyplýva, že 74 % občanov EÚ schvaľuje kroky Únie na podporu Ukrajiny po ruskej invázii. Vo všetkých členských krajinách vyjadrilo viac občanov súhlas s podporou EÚ voči Ukrajine, a to najviac vo Švédsku (97 %), Fínsku (95 %), v Holandsku (93 %), Portugalsku (92 %) a Dánsku (92 %). Na Slovensku však kroky na podporu Ukrajiny schvaľuje 49 % opýtaných. Podpora konkrétnych opatrení EÚ, ako sú sankcie proti ruskej vláde alebo finančná, vojenská či humanitárna podpora Ukrajiny, zostáva aj po desiatich mesiacoch od začiatku vojny v rámci EÚ rovnako vysoká a je na úrovni 73 %, na Slovensku je to 47 %.;

Najnovší parlamentný prieskum Eurobarometra potvrdil, že Európania sú naďalej pevne odhodlaní podporovať nielen Ukrajinu, ale aj hodnoty, na ktorých stojí Európska únia. Na otázku, ktoré hodnoty by mal europarlament brániť v prvom rade, uviedlo najviac opýtaných (36 %) demokraciu, potom nasledovala ochrana ľudských práv v EÚ a vo svete (29 %) a sloboda slova a myslenia (28 %). Občania si želajú ochranu a obranu týchto základných hodnôt EÚ ako v Únii, tak aj za jej hranicami. Od nevyprovokovanej a neodôvodnenej invázie ruských vojsk na Ukrajinu bránia tieto isté hodnoty každý deň aj obyvatelia Ukrajiny.

„Ruská agresia spôsobuje obrovské ľudské utrpenie a hromadné ničenie. Odvaha a nezlomnosť Ukrajincov zoči-voči tomuto teroru je neuveriteľná. Najlepšia odpoveď a podpora, akú môžeme poskytnúť ako Európska únia, je európska solidarita a európska jednota. Ukrajinci môžu počítať s neochvejnou podporou zo strany Európskeho parlamentu,“ komentovala výsledky prieskumu predsedníčka EP Roberta Metsola.

Dôsledky ruskej vojny na Ukrajine sú mimoriadne citeľné aj pre európskych občanov. Práve vzhľadom na vojnu a jej dosah sa takmer dve tretiny obyvateľov EÚ, 65 %, domnievajú, že ich život sa zmení, čo je oproti aprílu/máju 2022 nárast o štyri percentuálne body (p. b.).

Občania zároveň vnímajú skutočnú hodnotu členstva v Európskej únii. Až 72 % Európanov je presvedčených, že ich krajina z členstva v Únii profituje. Na otázku, čo je hlavným dôvodom, pre ktorý si to myslia, respondenti najčastejšie uviedli prínos Únie k zachovaniu mieru a posilňovaniu bezpečnosti (36 %, resp. o šesť p. b. viac v porovnaní s novembrom/decembrom 2021). Okrem toho respondenti poukázali aj na prospešnosť spolupráce medzi krajinami EÚ (35 %, + 3 p. b.) a prínos EÚ k hospodárskemu rastu krajiny (30 %).

Jesenný prieskum Eurobarometra 2022 pre Európsky parlament sa konal vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Uskutočnil sa prostredníctvom osobných rozhovorov alebo videorozhovorov, ktorých vykonali celkovo 26 443.