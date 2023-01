Predbežné výsledky vyšetrovania nehody estónskeho trajektu z roku 1994, pri ktorej prišlo o život 852 ľudí, dokazujú, že príčinou potopenia bola konštrukčná chyba, a nie náraz alebo explózia. V pondelok o tom informoval medzinárodný vyšetrovací tím. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

Potopenie Estonie je považované za najväčšiu námornú katastrofu v mierových časoch od konca druhej svetovej vojny.

Odborníci z Estónska, Fínska a Švédska uviedli, že nehodu trajektu Estonia na rozbúrenom mori zrejme spôsobilo otvorenie predného príklopu zakrývajúceho autopalubu, do ktorej sa následne vovalila morská voda.

Výsledky medzinárodného tímu expertov podľa Guardianu potvrdzujú verziu z pôvodného vyšetrovania z roku 1997. Vyvracajú tiež pochybnosti, ktoré sa vo verejnosti začali šíriť v roku 2020, keď bol odvysielaný dokument o štvormetrovej diere v trupe lode. Filmári naznačovali, že potopenie mohol zapríčiniť aj výbuch vo vnútri lode alebo kolízia s iným plavidlom alebo plávajúcim objektom.

Členovia medzinárodného expertného tímu tiež zistili, že trajekt, ktorý sa plavil pod estónskou vlajkou, nebol na plavbu medzi Tallinnom a Štokholmom spôsobilý. Ak by sa totiž vopred riadne preskúmala predná časť Estonie, "prišlo by sa na konštrukčné chyby v odklápacej prove a k nehode by pravdepodobne vôbec nedošlo," píše sa v novej predbežnej vyšetrovacej správe.

Podľa riaditeľa Estónskeho bezpečnostného vyšetrovacieho úradu Reného Arikasa diera v trupe lode objavená filmármi zrejme vznikla v dôsledku nárazu o morské dno, čomu zodpovedal aj jej tvar. Podľa vyšetrovateľov teórii o výbuchu alebo kolízii nič nenasvedčuje.

The Guardian uvádza, že pred zverejnením konečných záverov medzinárodného vyšetrovania musia experti ešte preskúmať vrak lode a vykonať rozhovory s ľuďmi, ktorí tragédiu prežili.