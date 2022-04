Cigareta, ktorú si zapálil pilot v kokpite, spôsobila požiar a následne pád lietadla spoločnosti EgyptAir v roku 2016, pri ktorom prišlo o život 66 ľudí. Oznámili to vyšetrovatelia. TASR o tom informuje na základe stredajších správ stanice Sky News a denníka New York Post.

Lietadlo typu Airbus A320 spoločnosti EgyptAir sa zrútilo 19. mája 2016 do vôd vo východnej časti Stredozemného mora počas letu z Paríža do Káhiry. Zahynulo všetkých 66 osôb na palube. Egyptské úrady pôvodne tvrdili, že príčinou nešťastia bol teroristický útok, píše Sky News.

Príčiny vyšetroval francúzsky Úrad vyšetrovania a analýz pre bezpečnosť civilného letectva (BEA), pripomína New York Post. Vyšetrovatelia zistili, že v kokpite lietadla vypukol požiar, pretože cigareta, ktorú si pilot zapálil, vznietila kyslík uniknutý z jeho kyslíkovej masky.

Pilotova maska bola vymenená tri dni pred haváriou a jej nastavenie bolo zmenené na "núdzový" režim, vysvetľuje Sky News. To spôsobilo únik kyslíka. BEA určil požiar na palube ako príčinu pádu už v roku 2018 na základe údajov z čiernej skrinky lietadla. V marci tohto roka úrad potvrdil, že príčinou požiaru bol únik kyslíka a cigareta, píše The New York Post. BEA minulý mesiac zaslal 134-stranovú správu z vyšetrovania odvolaciemu súdu v Paríži.

Egyptskí piloti podľa tohto denníka mali v období, keď došlo k nehode, povolené fajčiť v kokpite. Odvtedy však pravidlá zmenili, dodáva New York Post.