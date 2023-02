Korunovačná róba vystavená v Tatrách váži viac než päť kilogramov a je presnejšia než replika vo viedenskom Hofburgu, píše týždenník Plus sedem dní v článku o replike šiat slávnej cisárovnej Sissi.

Vyzerala ako výjav zo svätého obrazu, ktorý zostúpil medzi nás, písala o Sissi dobová uhorská tlač v roku 1867. Rakúska cisárovná, ktorú v Budapešti korunovali za uhorskú kráľovnú, urobila na poddaných dojem. Z udalosti zostali len dobové portréty, ktoré manželku Františka Jozefa I. zachytávajú v historickej chvíli, uvádza týždenník Plus sedem dní.

Šnúra perál na prsiach, luxusný zamatový živôtik, čipkovaná sukňa nekonečnej dĺžky. Originálne šaty, navrhnuté Gallianom devätnásteho storočia, sa do dnešných dní nedochovali, no ich repliku nájdeme vo Viedni a najnovšie aj v Tatranskej Lomnici.

Od Angličana z Paríža

Cisárovnú Sissi predchádzala povesť extravagantnej dámy, možno neprávom, lebo šaty jej šili osvedčené krajčírky vo Viedni. Až keď sa v roku 1867 mala stať uhorskou kráľovnou, nič neponechala na náhodu. Oslovila najvychýrenejšieho aj najdrahšieho módneho návrhára svojej doby, dnes prezývaného otec haute couture.

Angličan Charles Frederick Worth si meno urobil v Paríži a vyhľadávali ho manželky milionárov, slávne divadelné herečky a aristokratky. Obliekal excentrické umelkyne Sarah Bernhardtovú či Matu Hari, ale aj britskú kráľovnú Viktóriu a jej dcéru, tri ruské cárovné, španielsku a taliansku kráľovnú, francúzsku cisárovnú Eugéniu. Dalo by sa povedať, že obliekal každého, kto niečo znamenal v polovici a závere 19. storočia.

WORTHOV SALÓN V PARÍŽI Sissi ho nikdy osobne nenavštívila. Zdroj: Archív NMH

Bohaté Američanky cestovali za Worthom cez Atlantický oceán, ale rakúska cisárovná Alžbeta sa do Paríža neunúvala. Objednávka prebehla formou korešpondencie a na výsledku to nebolo badať. Ako neskôr poznamenal návrhárov syn Jean Philip, „jeho cvičené oko rozoznalo farbu a štýl róby, ktoré by najúplnejšie zvýšili pôvab ženy“. Worth si navyše detailne naštudoval uhorskú módu.

Práve ona sa pustila do repliky Sissinej róby, ktorú si objednal hotel v Tatranskej Lomnici. „Samozrejme, žiadna súčasná žena nemá miery ako cisárovná Sissi, ktorá postave venovala mimoriadnu pozornosť. My sme šaty nešili na Sissi, ale podľa Sissi. Živôtik sme tvarovali na živej modelke, aby odev sedel a pôsobil esteticky bezchybne.“

HVIEZDNY NÁVRHÁR Charles Frederick Worth Zdroj: Archív NMH