Toto by si nevymyslel ani najlepší hollywoodsky scenárista! Dana a Emil Zátopkovci sa narodili v ten istý deň - 19. septembra 1922. Obaja sa venovali športu a obaja získali najcennejšie medaily na olympijských hrách.

Emil Zátopek sa narodil v Kopřivnici. Bol bežec na 800 a 3000 metrov. Legendárnym sa stal jeho tréningový program, vďaka ktorému vyhrával preteky. Mal aj svojský bežecký štýl: pri behu otáčal hlavou, tvár mal pokrivenú námahou. Preto ho prezývali aj Emil Hrozný alebo Česká lokomotíva. Celý život sa riadil heslo: Keď nevládzeš, pridaj!

Zátopkovci mali veľa spoločného: dátum narodenia i športové úspechy. Zdroj: archív

Osemkrát bol majstrom Československa, štyrikrát triumfoval na olympijských hrách. V Helsinkách získal dokonca hneď tri zlaté medaily: v behu na 5 000 m a 10 000 m aj v maratóne. Trikrát sa stal majstrom Európy. Na rôznych tratiach dosiahol 18 svetových rekordov. Od roku 2009 stojí v parku Olympijského múzea vo švajčiarskom Lausanne bronzová socha tohto legendárneho vytrvalostného bežca.

Dana Zátopková, rodená Ingrová, sa narodila vo Fryštáte (dnes Karviná). Najprv sa venovala hádzanej, potom prešla na atletiku - konkrétne na hod oštepom. Na konte mala trinásť titulov majsterky Československa, dvakrát bola majsterkou Európy. Na olympijských hrách získala zlato aj striebro.

FOTO Zátopkovcov a ich porovnanie s filmovými predstaviteľmi v galérii!

Je zaujímavé, že pre manželov boli osudné dva dátumy. Narodii sa v ten istý deň, 19. septembra, a v deň svojich 26. narodenín, teda v roku 1948, sa vzali. A ďalší osudný dátum: 24. júla 1952 získali obaja v ten istý deň zlaté medaily na OH vo fínskych Helsinkách.

Legendárny manželský pár bol vždy stredobodom pozornosti. Zdroj: TASR

A mali aj rovnaký postoj k láske, manželstvu a nevere. „Náš život bol veľmi pestrý a zaujímavý,“ povedala krátko pred smrťou pani Zátopková s tým, že manželstvo si bez problémov spestrili aj neverou. „To viete, že behal aj za inými slečnami. Balil ich na svoj humor a spontánnu povahu. V jednej slováckej pesničke sa spieva, že muž je prelietavý vták. A niečo na tom je,“ zamyslela sa. Ani ona ale nebola svätá. „Môže sa stať, že človek sa zamiluje do niekoho iného. Raz som mu povedala, že som si trošku našla iný vzťah. A čakala som, ako sa bude hnevať. Ale on sa na mňa len pozrel a s úsmevom mi povedal: Ale Ťopíka máš tiež ešte trošku rada? A ja na to, samozrejme, že áno. Úplne mi tým vyrazil dych. Naraz som si uvedomila, akú má pre mňa veľkú cenu. Začala som mu vyznávať lásku a bolo to, uzavrela pani Dana.

Čo vytýkali Zátopkovi? Čítajte ďalej!