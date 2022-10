PK 50 Bartin - Na snímke baníci nesú telo obete výbuchu v bani v tureckom meste Amasra v provincii Bartin na severnom pobreží Turecka 14. októbra 2022. Štyridsaťdeväť baníkov uviazlo pod zemou po výbuchu v bani v meste Amasra na severnom pobreží Turecka. FOTO TASR/AP Miners carry the body of a victim in Amasra, in the Black Sea coastal province of Bartin, Turkey, Friday, Oct. 14, 2022. An official says an explosion inside a coal mine in northern Turkey has trapped dozens of miners. At least 14

Zdroj: Nilay Meryem Comlek