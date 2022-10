Prípadná nehoda v najväčšej jadrovej elektrárni v Európe by spôsobila katastrofu, akú ľudstvo nezažilo! Podľa ukrajinského ministra životného prostredia by išlo o únik desaťnásobne vyššieho množstva rádioaktivity, než uniklo pred 36 rokmi v Černobyli.

Prípadná nehoda v ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES), ktorú od marca okupujú ruské sily, by mohla spôsobiť únik desaťnásobne vyššieho množstva rádioaktivity, než uniklo pred 36 rokmi v Černobyli. V piatkovom rozhovore pre agentúru AP to uviedol ukrajinský minister životného prostredia Ruslan Strilec.

Únik takéhoto veľkého množstva rádioaktivity by mohol postihnúť oblasť s rozlohou až na dva milióny štvorcových kilometrov, čo je "trikrát viac ako je celková rozloha Ukrajiny", respektíve polovica rozlohy Európskej únie, varoval minister. Dodal, že jadrová katastrofa takéhoto rozsahu by mohla vyvolať "vlnu ekologických utečencov" utekajúcich do iných oblastí Ukrajiny alebo do zahraničia.

Za doposiaľ najhoršiu jadrovú katastrofu sa považuje havária v Černobyľskej atómovej elektrárni na severe Ukrajiny, ku ktorej došlo v apríli 1986.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v stredu dekrét, ktorým vláde nariadil prevziať kontrolu nad ZAES, nachádzajúcu sa v Enerhodare v Moskvou okupovanej časti ukrajinskej Záporožskej oblasti.

ZAES, najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, okupujú od marca ruské sily, avšak stále tam pracuje ukrajinský personál. Elektráreň sa nachádza v blízkosti frontovej línie a viackrát sa stala terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňovali Rusko a Ukrajina.

Od začiatku ruskej invázie z 24. februára boli podľa Strileca na Ukrajine poškodené alebo spálené asi tri milióny hektárov lesa. Lesné požiare v kombinácii s ruskými útokmi na ropné sklady a priemyselné objekty spôsobili, že do ovzdušia uniklo viac ako 67 miliónov ton škodlivých látok. V súčasnosti je na Ukrajine poškodených alebo ohrozených 812 chránených území.

Predbežné environmentálne škody, ktoré už vyše sedem mesiacov trvajúca vojna napáchala na území Ukrajiny, sa zatiaľ odhadujú na viac ako 36 miliárd eur.