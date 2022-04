Ako dieťa sa hral na troskách druhej svetovej vojny. Nechce, aby jeho vnúčatá mali také detstvo ako on. 84-ročný Valentyn Mykolayovych šoféroval 12 hodín, aby zachránil svoju rodinu pred vojnou!

Valentyn sa stal hitom internetu po tom, čo sa fotografie, na ktorých objíma svoju 6-mesačnú vnučku Isobelu objavili na sociálnych sieťach. Spolu s rodinou sa takmer mesiac ukrývali pred ostreľovaním v pivnici. Keď sa im začali zásoby jedla a vody míňať, Valentyn si uvedomil, že musí konať.

Rozhodol sa spolu so svojím synom, nevestou, tromi vnúčatami a psom vyraziť na dlhú cestu zo Stepova do Ivano-Frankivska. Keďže nikto iný z rodiny nevie jazdiť na aute, Valentyn musel šoférovať až 12 hodín. Podľa vlastných slov to bola najdlhšia cesta v jeho živote.

Sám svoje detstvo prežil v krajine zničenej vojnou. "Ako dieťa som sa hral s muníciou. Nechcem, aby moje vnúčatá mali rovnaké detstvo," povedal pre organizáciu Unicef, ktorá jeho príbeh zverejnila. Rodina je nateraz v bezpečí utečeneckého tábora v Záporoží. Tam vznikli fotografie, ktoré príbehom odvážneho deduška so svojou vnučkou dojali milióny ľudí.