Vyplýva to z prvých exitpollov, ktoré boli zverejnené po zatvorení volebných miestností, informovala agentúra AFP. Macron a Le Penová by tak mali postúpiť do druhého kola volieb, ktoré je naplánované naplánované na 24. apríla.

Macron na čele, v druhom kole by sa mal stretnúť s Le Penovou

Podľa exit pollu agentúry Ipsos - Sopra Steria by mal vyhrať prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku súčasný prezident Emmanuel Macron s 28,1 percentami.

Do druhého kola by podľa odhadov mala postúpiť aj nacionalistka Marine Le Penová s 23,3 percentami. Oproti predchádzajúcim prieskumom sa odhaduje vysoký výsledok pre ľavičiara Jeana-Luca Mélenchona, ktorý by mal mať zhruba 20,1 percenta.