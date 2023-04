Prezident Zelenskyj zúri: Lavrov pricestoval do New Yorku! Povedie rokovanie OSN ×

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pricestoval do USA. Jeho let sledovali vyše tri milióny ľudí. V rámci cesty sa stretne s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. V New Yorku bude dokonca predsedať dvom zasadnutiam Bezpečnostnej rady OSN.