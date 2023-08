"Prezident Zelenskyj počas pracovnej cesty do Záporožskej oblasti navštívil brigády, ktoré vedú útočné operácie v sektore Melitopol," uviedla kancelária prezidenta.

Ukrajinský líder si od veliteľov vypočul správy o priebehu bojov na fronte a hovoril s nimi aj o najproblematickejších záležitostiach ich jednotiek, píše sa vo vyhlásení.

Armáda zdôraznila potrebu frontových systémov protivzdušnej obrany na boj proti nepriateľským lietadlám a bezpilotných lietadlám, uviedla Zelenského kancelária.

Today, I visited our brigades in the Donetsk region to speak directly with our warriors.



3rd and 5th Assault, 80th Airborne, 57th Motorized, 22nd and 24th Mechanized, 26th Artillery, 92nd Mechanized.



I was honored to thank each of them for their bravery and results for Ukraine. pic.twitter.com/W0IJeqwJKz