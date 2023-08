Prezident Zelenskyj sa stretol so švédskym premiérom: Vyjadril záujem o stíhačky Gripen! ×

Ukrajina začala so Švédskom rokovať o možnosti získania stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl. V sobotu to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.