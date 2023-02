"Smerujeme k spoločnému víťazstvu a musíme ho zabezpečiť už tento rok!" napísal Zelenskyj, zdôrazňujúc tak podľa stanice Sky News vieru Ukrajiny v to, že sa vojna môže rýchlo skončiť.

"Kyjev sa stále drží a hrdo odoláva a čo je najdôležitejšie, zostal slobodným," povedal Biden v zmienenom prejave na margo rok trvajúcej ruskej invázie. Prejav predniesol davu zhromaždenému pred kráľovským hradom vo Varšave, do ktorej prišiel deň po svojej neohlásenej návšteve ukrajinského hlavného mesta Kyjev.

Biden sa počas svojej pondelňajšej neohlásenej návštevy Kyjeva stretol s Zelenským a oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov dolárov, vrátane munície pre salvové raketomety HIMARS, ktoré USA poskytli Ukrajine už predtým.

