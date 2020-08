Informovala o tom tlačová agentúra Reuters. "Podľa mňa je to naozaj smutný prípad," povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. "Neprišiel som s ním vôbec do kontaktu už roky, doslova roky," dodal. Bannon je obvinený z toho, že spolu s troma ďalšími ľuďmi okradol darcov online zbierky peňazí s názvom "We Build The Wall", teda Staviame múr. Darcami boli Trumpovi podporovatelia a ich peniaze mali pomôcť postaviť múr na južnej hranici USA, ktorý má "zabrániť príchodu prisťahovalcov" z Mexika a ďalších krajín. Postavenie múru sľúbil Trump v roku 2016 vo svojej predvolebnej kampani, ktorú vtedy pripravil práve Bannon.

Obvinenia proti štvorici mužov sa nachádzajú v obžalobe na federálnom súde v newyorskej štvrti Manhattan. Píše sa v nej, že federálna prokuratúra obvinila Bannona a troch ďalších ľudí zo "zorganizovania plánu na oklamanie státisícov darcov" v súvislosti s online zbierkou peňazí, v ktorej sa zhromaždilo vyše 25 miliónov dolárov na vybudovanie múru popri južnej hranici Spojených štátov. Podľa obžaloby Bannon sľúbil, že 100 percent darovaných peňazí bude využitých na projekt výstavby múru na hranici s Mexikom, ale obžalovaní spoločne využili státisíce dolárov spôsobom, ktorý nie je v súlade so zverejneným zámerom projektu. Nevyužili ich na stavbu, ale na svoj vlastný zisk.