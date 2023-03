Prezident Pavel už úraduje z Pražského hradu: Kancelárie skontrolovali kvôli možným odposluchom ×

Český prezident Petr Pavel sa v pondelok spoločne so svojím tímom presťahoval z dočasného sídla v Hrzánskom paláci do kancelárií na Pražskom hrade. Potvrdila to jeho hovorkyňa Markéta Řeháková, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.