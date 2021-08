O prevoz z Afganistanu požiadalo pár občanov SR: Na záchranu vyrazil vojenský špeciál ×

O prevoz z Afganistanu v uplynulých hodinách požiadalo pár občanov SR. Vyhlásil to slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že vláda SR intenzívne komunikuje s partnermi a je zapojená do procesov prevozu občanov Afganistanu a aj občanov Európskej únie do bezpečia.