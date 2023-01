Čiastočne autobiografický film The Fabelmans (Fabelmanovci) od režiséra Stevena Spielberga a írska čierna komédia The Banshees of Inisherin (Víly z Inisherinu) získali v stredu hlavné ceny na 80. ročníku udeľovania Zlatých glóbusov, ktoré sú považované za najdôležitejšie americké filmové ceny po Oscaroch.

Snímka Fabelmanovci bola vyhlásená za najlepšiu filmovú drámu. Režíroval ju Steven Spielberg, ktorý zvíťazil aj v kategórii najlepší režisér. Film Víly z Inisherinu sa stal najlepšou filmovou komédiou a írsky herec Colin Farrell, ktorý v ňom stvárnil hlavnú postavu, získal ocenenie za najlepšiu mužskú úlohu v komediálnej snímke. Táto komédia zároveň zvíťazila aj v kategórii najlepší filmový scenár.

Austrálska herečka Cate Blanchettová sa stala najlepšou herečkou v dráme. Ocenenie získala za hlavnú úlohu v snímke Tár o živote fiktívnej skladateľky a dirigentky Lydie Tár. Cenu za najlepšieho herca v dráme získal Austin Butler, ktorý si zahral v snímke Elvis.

Cenu za najlepšieho herca v dráme získal Austin Butler, ktorý si zahral v snímke Elvis. Zdroj: Archív

Víťazkou kategórie najlepšia herečka v komédii sa stala Michelle Yeohová za film Everything Everywhere All at Once (Všetko, všade, naraz).

Jennifer Coolidge vyhrala Zlatý glóbus za jej výkon v sérii Biely lotus. Zdroj: shutterstock

Zlatý glóbus za najlepší televízny seriál v kategórii dráma si odniesol House of Dragon (Rod draka); v kategórii komédia a muzikál ocenenie získal sitkom Abbott Elementary (Základná škola Willarda Abbotta). Najlepšou minisériou sa stal The White Lotus (Biely lotos).

Americký filmový režiér, producent a scénarista Steven Spielberg (uprostred) si preberá cenu za najlepšiu filmovú drámu, ktorú získal čiastočne autobiografický film Fabelmanovci na 80. ročníku udeľovania Zlatých glóbusov v Beverly Hills v utorok 10. januára 2023. Zdroj: Rich Polk

Zlaté glóbusy v 25 televíznych a filmových kategóriách každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA). Tohtoročné odovzdávanie cien sa konalo v hoteli Beverly Hilton v Los Angeles a moderoval ho stand-up komik Jerrod Carmichael. Počas galavečera vystúpil s videopríhovorom aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.