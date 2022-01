Neznáme stvorenie bolo zachytené pri potulkách vodami vo Wimbledone na fotografii, ktorá vyzerá rovnako ako neslávne známa snímka plukovníka Roberta Kennetha Wilsona z roku 1934, ktorá vyvolala šialenstvo okolo existencie Lochnesskej príšery Nessie.

Zdroj: Robert Kenneth Wilson

Výnimočný záber ukazuje tajomný čierny obrys, ktorý sa potuluje pri jazere Wimbledon Park Lake. Záber vyhotovil Londýnčan Arek Chytros (35) a vyvolal tak dohady o tom, že vo Wimbledonskom jazere žije príšera podobná škótskej Nessie. Teóriu podporilo bizarné prirovnanie k notoricky známej fotografii zverejnenej pred 88 rokmi, ktorá bola údajne prvou snímkou ​​zachytávajúcou Nessien krk a hlavu. Arek uviedol, že sa raz ráno prechádzal pri malebnom jazere, keď si všimol niečo, čo vyzerá ako lochnesská príšera, ktorá vykúka z hlbín.

Na to, aby sa bájna Nessie, ktorej existencia nebola nikdy vedecky dokázaná, dostala do Wimbledonského jazera, musela by prekonať vzdialenosť takmer 966 kilometrov. Záber zverejnený na sociálnych sieťach však vyvolal šialenstvo a legendu o lochnesskej príšere znova oživil.