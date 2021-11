Keď sa Paul začal prejedať, mal iba 20 rokov. Ako malý chlapec sa stal obeťou zneužívania a namiesto vyhľadania odbornej pomoci hľadal útechu v jedle. Na raňajky zjedol 8 plátkov slaniny, 4 chleby, dve vajíčka a veľa kečupu. Na obed si doprial buď pizzu, koláče alebo mäso, no a na večeru zas čínu alebo kebab. Horšie to bolo v noci. Nenápadne sa zakrádal do chladničky a podľa britského denníka Mirror dokázal za jediný deň zjesť 100 balíkov čipsov.

Pokazené zuby si vytrhával kliešťami

Paul bol taký tučný, že sa nedokázal ani hýbať. To však nebolo to najhoršie. S pribúdajúcou váhou sa začali vyskytovať aj prvé zdravotné problémy. "Z toľkého nezdravého jedla sa mi začali kaziť zuby," povedal Paul. Keďže sa dokázal ledva postaviť z postele, vzal veci do vlastných rúk a pokazené zuby si vytrhával pomocou kliešťov. "Najskôr som nahrial ihlu, potom sterilizoval ústa aj ihlu a pichol som si ju priamo do ďasna, aby som zabil nerv. Kedysi som však používal kliešte, ale dal som si do nich vatu, pretože som nemohol zniesť tú bolesť, keď sa kov dotkol mojich zubov," hovorí Paul.

Takto vyzeral Paul v roku 2011. Zdroj: Profimedia

Spopolniť ho chceli v krematóriu pre dobytok

Veľký zlom prišiel až v roku 2010, keď podstúpil operáciu žalúdka a po ktorej sa mu podarilo schudnúť takmer 300 kíl. Operácia však bola riziková a Paul musel podpísať súhlas, ktorý by umožnil lekárom, aby ho v prípade smrti spopolnili na bitúnku. "Keby som umrel v nemocnici, nevedeli by si so mnou rady. Preto som musel vyplniť ten formulár, že v prípade mojej smrti ma zoberú na bitúnok, kde umierajú veľké zvieratá. V podstate by ma spopolnili v krematóriu pre zvieratá," povedal Paul. Operácia našťastie dopadla úspešne a najtučnejší muž sveta začal úspešne chudnúť.

