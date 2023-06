Jeden z táborov vzniká neďaleko mesta Asipovičy v Mahiľovskej oblasti a bude pre 8000 mužov. Táborov má byť niekoľko, presný počet sa neuvádza, doplnila RFE/RL.

Lesnícky úrad Mahiľovskej oblasti webu potvrdil výstavbu tábora na 24.000 metroch štvorcových a spresnil, že stany by mali byť postavené do utorka. Asipovičy sa nachádzajú 200 kilometrov od hraníc s Ukrajinou.

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko gestikuluje počas plenárneho zasadnutia Eurázijského ekonomického fóra v Moskve v stredu 24. mája 2023. FOTO TASR/AP Zdroj: Sergey Shinov

Vo vyjednávaniach o ukončení ozbrojenej vzbury, ktorú koncom minulého týždňa proti ruskému vojenskému veleniu rozpútali vagnerovci, sa angažoval Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Výsledkom rokovaní bol Prigožinov súhlas so zastavením tzv. pochodu spravodlivosti smerom k Moskve a návratom svojich mužov do poľných táborov. Podľa tlačového tajomníka ruského prezidenta Dmitrija Peskova mal Prigožin z Ruska ísť do Bieloruska.

O presune jednotiek Vagnerovej skupiny do Bieloruska ruské úrady neinformovali, ale príbuzní vagnerovcov pre citovaný web uviedli, že o takejto možnosti počuli. Iní nemenovaní vagnerovci však v telefonátoch so svojimi blízkymi uviedli, že sú stále niekde okolo Rostova na juhu Ruska.

Medzičasom sa v Rusku obnovila činnosť centier, ktoré verbovali posily - nových žoldnierov - do jednotiek Vagnerovej skupiny. RFE/RL s odvolaním sa na ruskú vládnu agentúru TASS uvádza, že náborové miesta boli v pondelok obnovené v Novosibirsku a v Ťumeni.

Reklamné pútače Vagnerovej spoločnosti, ktoré boli z ulíc ruských miest odstránené v sobotu, sa tiež vrátili na svoje miesto. Spravodajský web Rotunda dodal, že v Petrohrade bolo znovu otvorené aj Vagner centrum pre inovácie zamerané na posilnenie obranyschopnosti Ruska.