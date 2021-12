V stredu to vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorú citovala tlačová agentúra AFP.

"Prvé údaje z Juhoafrickej republiky (JAR) naznačujú vyššie riziko opätovného nakazenia omikronom," povedal novinárom šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že "takisto sú už dôkazy o tom, že omikron spôsobuje miernejší priebeh ochorenia než variant delta".

Tedros však zdôraznil, že potrebné sú ďalšie údaje, kým sa vypracujú pevné závery. A vyzval všetky krajiny, aby zlepšili vyhľadávanie tohto variantu, lebo to pomôže vytvoriť jasnejší obraz o tom, ako sa omikron správa.

Toto sľubné hodnotenie sa objavilo v období, keď po celom svete silnejú obavy z variantu, ktorý má mnoho mutácií. Desiatky krajín to donútilo znovu zaviesť obmedzenia na hraniciach a zasa hrozila možnosť, že sa vrátia ekonomicky škodlivé lockdowny.

