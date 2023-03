PREKVAPIVÉ informácie americkej tajnej služby: Koho vidia za SABOTÁŽOU na Nord Streame? ×

Americkí predstavitelia získali a preskúmali nové informácie, ktoré naznačujú, že za minuloročné výbuchy na plynovode Nord Stream je zodpovedná "proukrajinská skupina". Napísal to v utorok denník New York Times (NYT) s tým, že neexistujú dôkazy, že by do útoku bolo zapletené ukrajinské vedenie, informuje TASR.