"Bol som prekvapený, že Vladimír Mečiar za mnou prišiel a ďakoval mi za moje slová. A hoci to znie zvláštne, bol takmer dojatý," povedal český premiér. Dojaté bolo podľa neho aj publikum. "Ja som si uvedomil, ako im záleží na tom, aby vzťahy s Českou republikou boli dobré," dodal.

Slováci sú si podľa neho vedomí, že v mnohých porovnávacích ukazovateľoch sú za Českom. Preto vyjadrenie uznania od Čechov neberú ako samozrejmosť, ale zároveň na to čakajú. "Ich vzťah k nám je trochu iný než náš vzťah k Slovákom," myslí si Fiala.

Podľa českého premiéra existuje vo vzťahu medzi Českom a Slovenskom neproporčný záujem. "Slováci sledujú české médiá, čítajú české knihy, sledujú našu kultúrnu scénu. My oveľa menej," zdôraznil premiér. Táto disproporcia sa podľa neho môže prejavovať v tom, že mladí Česi tak nerozumejú slovenčine, čo môže v budúcnosti vytvárať určité problémy.

Na rozdelenie Československa sa podľa svojich slov nepozerá nostalgicky. "Myslím si, že to skončilo najlepšie, ako mohlo pre obe krajiny," dodal. Do knihy rozhovorov prispel, pretože je podľa neho dôležité o vtedajších udalostiach hovoriť prístupnou formou. "Dnes sú tu generácie, ktoré to nezažili, je to pre nich vzdialená minulosť," pripomenul.

Ďalšími respondentmi, ktorí sa osobne zúčastnili aj na krste knihy, boli český jazykovedec Karel Oliva, publicista Pavel Kosatík a hudobník a bývalý politik Michael Kocáb. Ten vníma Čechov a Slovákov ako dvojvaječné dvojčatá. "Spolu sme prežili detstvo v prvej republike, potom prišla puberta s Adolfom Hitlerom, kde sme sa trochu pomlátili a potom sme sa zase dostali k sebe," povedal obrazne Kocáb. Rozpad spoločného štátu vtedy osobne vnímal ako "katastrofu".

Novinár a spisovateľ Kosatík si myslí, že jediná forma štátneho usporiadania, v ktorej mohol spoločný štát prežiť, bola konfederácia. Vtedy si ju podľa neho dokázalo predstaviť veľmi málo ľudí. Práve toto usporiadanie však podľa neho Slováci po celý čas chceli.

Na otázku, prečo si Slováci a Česi tak dobre rozumejú, odpovedal jazykovedec Karel Oliva tým, že pre staršiu generáciu to nie je vôbec výnimočné. "My sme každý večer počúvali Československú televíziu, kde boli moderátorské páry zostavované vždy dvojjazyčne. Všetci sme teda boli pasívnymi príjemcami," vysvetlil. Dnes je to už inak.

Autormi knihy rozhovorov sú redaktori Českej televízie Jana Peroutková a Petr Švec. Okrem hostí, ktorí na krst prišli osobne, sa v knihe rozprávali aj s Mikulášom Dzurindom, Pavlom Rychetským či Terezou Nvotovou.