Predseda Európskej rady o vstupe Ukrajiny do EÚ: Pozrite, v ktorom roku plánuje veľký krok

Predseda Európskej rady Charles Michel je za to, aby Ukrajina vstúpila do Európskej únie (EÚ) do roku 2030. Musia však byť splnené určité podmienky a každý si musí urobiť svoju "domácu úlohu", povedal v rozhovore pre nemecký spravodajský časopis Der Spiegel.