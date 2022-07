Už viac ako 8,79 milióna ľudí opustilo Ukrajinu od začiatku ruskej invázie z konca februára. Oznámil to v stredu Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), z ktorého správy citovala spravodajská stanica Sky News.

"Eskalácia konfliktu na Ukrajine zapríčinila civilné obete a tiež zničenú civilnú infraštruktúru, pričom ľudí prinútila utiecť zo svojich domovov v snahe nájsť bezpečie, ochranu a pomoc," uviedol UNHCR.

Dodal pritom, že situáciou ukrajinských utečencov sa vzhľadom na jej naliehavosť i rozsah ich humanitárnych potrieb zaoberá viacero agentúr OSN.

