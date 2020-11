Snowden (37) ušiel z USA v roku 2013, keď zverejnil tajné informácie o metódach elektronického sledovania používaných americkými tajnými službami zahŕňajúcich aj odpočúvanie zahraničných politikov.

V snahe utiecť pred stíhaním požiadal o azyl niekoľko krajín, momentálne žije v exile v Rusku. Snowden svoj zámer ohlásil na Twitteri niekoľko týždňov po získaní povolenia na trvalý pobyt v Rusku a len niekoľko dní po tom, čo jeho manželka Lindsay Millsová oznámila, že je tehotná.

"Po rokoch odlúčenia od našich rodičov nemáme s manželkou žiadnu chuť byť odlúčení od nášho syna," napísal Snowden. Dodal, že "v súčasnom období pandémie a zavretých hraníc žiadame o duálne americko-ruské občianstvo".

