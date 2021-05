Let spoločnosti Ryanair FR4978 smeroval z Atén do Vilniusu, keď bol prinútený zmeniť smer do bieloruského hlavného mesta Minsk. Bieloruské úrady po pristátí zatkli novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube. Pilot lietadla podľa BBC oznámil zmenu smeru letu z mimoriadnych dôvodov. Bližšie informácie však neposkytol.

"Všetci na palube sme spanikárili, pretože sme si mysleli, že havarujeme," povedala jedna z pasažierok. Lietadlo podľa jej slov zmenilo výšku veľmi "drasticky". Bieloruské úrady oznámili, že lietadlo muselo zmeniť smer z dôvodu bombovej hrozby. Tieto tvrdenia sa však ukázali ako nepravdivé.

Jeden litovský pasažier, označený ako Mantas, povedal, že po oznámení pilota o zmene smeru sa Pratasevič postavil a otvoril batožinový priestor v kabíne lietadla nad svojím sedadlom. "Vybral batožinu a snažil sa veci rozdeliť, počítač dal svojej priateľke," povedal pasažier. Mantas podľa svojich slov videl, ako bezpečnostná služba na letisku Pratasevičovu batožinu prehľadáva pomocou služobného psa. Ďalší pasažier uviedol, že úrady pri zatýkaní novinára použili fyzickú silu. Pratasevič podľa viacerých pasažierov vyzeral vystrašene.