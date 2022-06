Syn amerického prezidenta Joea Bidena, problémový Hunter Biden (52), je právom označovaný ako čierna ovca rodiny. Potvrdila to aj jeho bývalá manželka Kathleen Buhle (52), ktorá rozpovedala príbeh ich 24—ročného manželstva a Hunterovej nevery v novej knihe s názvom „If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction and Healing“. Nevera manžela s prostitútkami a nechutná aféra so švagrinou ju dostali na samotné dno.

Drogy, alkohol, prostitútky a tisíce dolárov vyhodených za perverzné porno. To všetko musela v manželstve s Hunterom Bidenom znášať exmanželka Kathleen, ktorá bola za Huntera vydatá 24 rokov a porodila mu tri krásne deti. Namiesto lásky a starostlivosti sa však dočkala len poníženia a hanby, keď sa jej život 4. júla 2014 zrútil ako domček z kariet. V ten deň totiž v tablete manžela objavila intímne fotografie s inou ženou, s ktorou si užíval v Paríži v hoteli Four Seasons, kde predtým trávili spoločné romantické chvíle oni. „Moje telo zamrzlo. Čo som to práve videla? Na obrázku bola žena na kamennom balkóne hotelovej izby podobnej tej našej v Paríži, ktorá mala na sebe biely župan Four Seasons," rozpovedala v knihe.

Hunterov zamotaný milostný život a škandalózne aféry s prostitútkami boli v posledných rokoch dobre zdokumentované, no Kathleen priznáva, že sa nikdy počas ich manželstva nebála, že by bol neverný. Žena na fotografii bola mladá, krásna a na tvári mala roztečenú riasenku a červený rúž. Počas konfrontácie jej manžel opakoval, že ju miluje a to, čo videla, sa stalo len päťkrát a aj to s prostitútkami, keď bol opitý.



„Bolo to päťkrát,” povedal Biden mladší s presvedčením. „Všetky boli prostitútky. Všetko mimo krajiny. Prvá bola v Španielsku. Obchodný partner poslal do izby masérku a ukázalo sa, že je prostitútka. Nebol som triezvy. Stalo sa," obhajoval sa Hunter. Ďalšími mali byť prostitútky v Mexiku, Číne, v Argentíne či v Taliansku.



Kathleen oficiálne požiadala o rozvod s Hunterom v decembri 2016 a odhalila, že boli odlúčení od októbra 2015 – asi päť mesiacov po tom, čo jeho brat Beau zomrel na rakovinu mozgu. Smrť brata zohrala pri ich rozvode veľkú úlohu. Hunter sa po jeho smrti totiž rozhodol postarať o vdovu – jeho švagrinú – a jej deti. Pomoc vdove Hallie sa však rýchlo zmenila na románik a to ešte počas rozchodu s Kathleen.



Mal rodinu, ale viac ho zaujímala erotika s tínedžerkami

Kniha vychádza krátko po tom, ako sa začiatkom júna objavili uniknuté fotografie z Hunterovho počítača, na ktorých si užíva sex s prostitútkami, ťahá ich za vlasy a dokonca sa pri laškovaní s nimi aj nakrúca. Denník Daily Mail v tom čase odhalil aj to, že Hunter „fičal“ na enormnom množstve porna, za ktoré utrácal tisíce dolárov.

Okrem vdov ho zaujímali tiež „nadržané 18-ročné a 19-ročné dievčatá“ alebo ženy v strednom veku užívajúce kokaín. Za šesť dní podľa britskej tlače navštívil 281 stránok, pričom 98 bolo pornografických. Správy v notebooku zachytávajú aj to, ako si objednával prostitútky a zháňal drogy, ktoré s nimi chcel následne užívať.