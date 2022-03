Madeleine z Česka ušla počas druhej svetovej vojny pred nacistami, na svoju „rodnú hrudu“ však nikdy nezanevrela a často sa „domov“ vracala. Bývalá šéfka americkej diplomacie, ktorá bola v roku 1996 historicky najmocnejšou ženou v dejinách Spojených štátov, bola podľa prezidenta Miloša Zemana aj najdôležitejším podporovateľom Česka v USA. Práve ona figurovala ako ústredná postava pri vstupe Česka do NATO.

Hneď po nežnej revolúcii v roku 1989 bola Havlovou poradkyňou a v roku 1997 prevzala z jeho rúk najvyššie české štátne vyznamenanie – Rad Bieleho leva. Nebolo tajomstvom, že Havlovým želaním bolo, aby sa vrátila do vlasti ako hlava štátu.



Pomerne dobré vzťahy mala aj so slovenskými lídrami, no jej výrok, že Slovensko za vlády Mečiara bolo čiernou dierou, si zrejme budeme pamätať navždy. Nebola to však jediná kontroverzia či kuriozita, ktorá sa k nej viazala. Pôvodom bola židovka, no vychovávali ju ako kresťanku a o svojich koreňoch sa dozvedela až z reportáže denníka The Washington Post. Známy bol aj jej vkus na excentrické šperky, ktorými často mlčky vyjadrovala svoje postoje. Bola prvou americkou vrcholovou političkou, ktorá navštívila Severnú Kóreu. Čelila však aj škandalóznym obvineniam, že svoju angažovanosť a vplyv počas vojny v Kosove využívala pri investovaní do tamojších podnikov, aby sa sama obohatila.



Slová, ktorými šokovala svet

Nie všetci však smrť najmocnejšej ženy USA oplakávajú. Na sociálnych sieťach sa po jej smrti objavila aj ostrá kritika za komentáre, ktoré v roku 1996 vyslovila o smrti irackých detí.

60 MINUTES.... MADELEINE ALBRIGHT on Half a MILLION dead CHILDREN.. "ITS WORTH IT".. 😳🤔😠 pic.twitter.com/ly31j85a4J — MASS FORMATION PSYCHOSIS (@CapeTownTruths) March 24, 2022

Počas 60-minútového rozhovoru s novinárkou Lesley Stahl hovorila o tom, ako Irak trpí v dôsledku sankcií uvalených po vojne v Perzskom zálive v roku 1991. "Počuli sme, že pol milióna irackých detí zahynulo," uviedla novinárka. "Stojí cena za to?" opýtala sa na jej postoj, na čo Albrightová reagovala slovami: "Je to ťažká voľba, ale veríme, že cena za to stojí." Práve jej chladné slová na margo smrti irackých detí ležia dodnes v žalúdku mnohým.