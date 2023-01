Pozrite si VÝSLEDKY najnovšieho prieskumu: Stal by sa českým prezidentom Pavel alebo Babiš? ×

Týždeň pred voľbami by druhé kolo prezidentských volieb v Česku vyhral armádny generál vo výslužbe Petr Pavel s výsledkom 58,8 percenta hlasov. Jeho protikandidát expremiér Andrej Babiš by dosiahol 41,2 percenta hlasov. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.