KK5 Londýn - Čestná stráž pochoduje počas nácviku sprievodu z Buckinghamského paláca do Westminster Hall v Londýne 13. septembra 2022. Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra popoludní vo svojom škótskom sídle Balmoral. Bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Británie – na tróne bola 70 rokov. FOTO TASR/AP Guards march during a rehearsal for Queen Elizabeth II procession from Buckingham Palace to Westminster Hall in London, Tuesday, Sept. 13, 2022. Queen Elizabeth II, Britain'

Zdroj: Felipe Dana