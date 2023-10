Český premiér Petr Fiala a minister zahraničných vecí Jan Lipavský v stredu uviedli, že by Česko podľa nich malo mať opäť najvyššie diplomatické zastúpenie v Moskve. Prezident Petr Pavel však varoval, že by to ČR nepostavilo do dobrej pozície a od šéfa diplomacie chce počuť možné výhody, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Všeobecne som presvedčený, že ČR má v zahraničnej politike postupovať morálne zodpovedne, ale aj racionálne a má sa správať tak, aby to bolo v súlade so správaním sa spojencov a partnerov," povedal Fiala. V minulosti sa podľa neho mnohokrát ukázalo, že mať veľvyslanca v krajine, s ktorou Česko práve nemá najlepšie vzťahy, je výhodné. Ako príklad uviedol českú veľvyslankyňu v Sýrii či veľvyslanca v Bielorusku. "To je odpoveď na to, ako budeme postupovať v prípade veľvyslanca v Moskve," naznačil premiér.

Lipavský zdôraznil, že vzťahy medzi Českom a Ruskom sú aktuálne "veľmi zlé". Dodal však, že mať veľvyslanca v Moskve je v záujme ČR. "Je to niečo, čo predpokladá aj Viedenský dohovor o diplomatických vzťahoch," povedal minister. Argumentoval, že zastúpenie na pozícii veľvyslanca majú v Moskve aj krajiny, ktoré sú strategickými spojencami Česka, napríklad Spojené štáty, Francúzsko, Veľká Británia či Nemecko.

Tento postoj však nezastáva český prezident. Petr Pavel minulý týždeň uviedol, že si v aktuálnej situácii nedokáže predstaviť, že by Česko post veľvyslanca v Rusku opäť obsadilo. V stredu sa k tejto otázke vyjadril o niečo opatrnejšie. Je podľa neho potrebné diskutovať o tom, čo by takýto krok Česku priniesol a tiež vyhodnotiť všetky argumenty pre a proti. Chce si vypočuť aj argumenty Lipavského.

Prezident zdôraznil, že ČR ešte formálne veľvyslanca v Moskve má a vymeniť ho by v tejto chvíli znamenalo žiadať ruského prezidenta Vladimira Putina, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač, aby Česku vyšiel v ústrety a nového veľvyslanca vymenoval. "To nás nestavia do úplne dobrej pozície, keď vezmeme do úvahy, že agresiu na Ukrajine jednoznačne odsudzujeme a Ukrajinu všemožne podporujeme v jej spravodlivom boji o obnovu suverenity a územnej celistvosti," vysvetlil svoj postoj Pavel.

V Moskve na pozícii českého veľvyslanca naposledy pôsobil diplomat Vítězslav Pivoňka. Hoci ju formálne stále zastáva, už niekoľko mesiacov sa nachádza v Česku. V Moskve ho zastupuje diplomat Jiří Čistecký.