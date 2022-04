Poslanec, ktorý sledoval v parlamente PORNO sa VZDAL mandátu: Bol to záchvat ŠIALENSTVA, hovorí

"(Stalo sa to) vo chvíli šialenstva a bolo to absolútne nevhodné... nebudem to obhajovať," vysvetlil 65-ročný Parish v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu BBC, počas ktorého oznámil svoju rezignáciu.

Parish bol zástupcom volebného obvodu Tiverton and Honiton na juhozápade Anglicka. V dôsledku jeho vystúpenia z parlamentu sa v tomto obvode, ktorého obyvatelia si doteraz vždy zvolili poslanca z Konzervatívnej strany, budú konať doplňovacie voľby.

Vládna Konzervatívna strana v piatok večer Parisha dočasne vylúčila zo svojich radov. Parish sa sám nahlásil v piatok popoludní parlamentnému splnomocnencovi pre dodržiavanie straníckej disciplíny.

Jeho priznaniu predchádzali niekoľkodňové špekulácie o tom, kto sa takéhoto správania dopustil. Prvé obvinenia zo strany kolegyne, ktorá vedľa poslanca v Dolnej snemovni sedela, sa objavili v utorok 26. apríla s tým, že britský parlament je mizogýnne prostredie.