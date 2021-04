Zakladajúci člen americkej beatovej skupiny The Kingsmen, gitarista Mike Mitchell, zomrel vo veku 77 rokov. S odvolaním sa na vyhlásenie formácie o tom v pondelok informoval denník The Guardian.

Mitchell bol posledným pôvodným členom tejto skupiny, ktorá vznikla v roku 1959 v oregonskom meste Portland. The Kingsmen v roku 1963 vydali skladbu "Louie Louie", cover verziu R&B piesne od Richarda Berryho z roku 1957.

Skupina túto skladbu nahrala v energickom, surovom štýle, ktorý sa nazýva garage rock a stala sa jednou z jej najväčších hitov. Mitchell v skladbe nahral gitarové sólo, všeobecne považované za jedno z najslávnejších v rockandrolle.

The Kingsmen mali niekoľko ďalších úspešných singlov ako "Money (That's What I Want)" či "The Jolly Green Giant". Skupina vydala šesť štúdiových albumov - posledný v roku 1966, ale v koncertnej činnosti pokračuje dodnes.

"Louie Louie", ktorú nahralo vyše 1000 ďalších interpretov, sa v podaní skupiny The Kingsmen dostala do Rockandrollovej siene slávy, Siene slávy Grammy a časopis Rolling Stone ju zaradil medzi 500 najväčších piesní všetkých čias.